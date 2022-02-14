شاهد..ابرز محاور لقاء رئيسي مع وزير الخارجية الأيرلندي

العالم - خاص بالعالم

إلغاء الحظر يجب أن يتم بنحو يمكن التحقق منه هكذا أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، مشيرا الى وجوب احترام حقوق الشعب الايراني، وشدد رئيسي خلال لقاء وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كافاني، على ضرورة إعطاء الضمانات اللازمة لإيران خلال المفاوضات الحالية من أجل إعادة إرساء الاتفاقية.

وأضاف أن طهران عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والمستقلة، مشيرا إلى أن حماية مصالح الدول والاحترام المتبادل هي الأولوية ومحور سياسة ايران الخارجية.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: "ان التوصل الى اتفاق جيد، ممكن في غضون فترة قصيرة، شرط ان تتوفر إرادة جدية عند أمريكا والدول الاوروبية الثلاث بشأن العودة الى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي".



وتابع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايرلندي سيمون كافوني، أن على الاطراف الغربية ان تتخلى عن سلوكها الاستفزازي واللعب بالنصوص والوقت، وأن تظهر بدل ذلك نواياها الحقيقية، واشار الى أن المقترحات البناءة التي قدمتها إيران قد مهدت الطريق للتوصل إلى اتفاق بسرعة. من جهته قال سيمون كافوني أن المفاوضات في فيينا وصلت إلى نقطة يجب اتخاذ قرار بشأنها.



وقال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كافوني: "الطرفين والدول الغربية لديهم هذا التصميم على إحياء الاتفاق وأنا واثق من ذلك، أعلم أنه من الصعب بناء الثقة ولكن هذه فرصة جيدة لإيران لرفع العقوبات. أعتقد أن الحكومات الغربية ملتزمة وجادة في إحياء الاتفاقية ، وآمل أن نرى نتيجة هذا الجهد في القريب العاجل".



ملفات مهمة وحساسة يتم بحثها حاليا في فيينا، ويبقى ان التوصل إلى اتفاق في وقت يكون أقصر تحتاج لقرارات سياسية تتخذها الولايات المتحدة والأطراف الغربية، فإيران اتخذت قرارها بالفعل.