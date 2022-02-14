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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن "الإرهابيين، التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست في الناحية العسكرية السادسة.

العالم _ افريقيا

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه "في إطار جهود الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة، سلم الإرهابيان المسميان "التوجي إبراهيم"، و"عربي لدمي محمد"، نفسيهما، يوم 13 فبراير 2022 (أمس الأحد)، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة"، لافتة إلى أن "الإرهابيين التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وكان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع "ماس-32" بالإضافة إلى مخزني ذخيرة و32 طلقة".

وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني".

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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

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