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صنعاء: تحالف العدوان يزداد عدوانية مع الوقت

صنعاء: تحالف العدوان يزداد عدوانية مع الوقت
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام إن تحالف العدوان السعودي يزداد عدوانية بمضي السنوات.

العالم-اليمن

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "باستهداف مبنى الاتصالات وغيره من المنشآت المدنية عن أي عقلية يريد تحالف العدوان تصديرها للعالم؟".

وأضاف "وحقيقة الأمر أن هذا التحالف يزداد بمضي السنوات عدوانية وأكثر انحطاطا، والداعمون له والصامتون عن جرائمه مشتركون معه في كل جريمة".

وشدد على أن الشعب اليمني سيواجه ذلك بكل صبر وقوة.

وقالت جماعة أنصار الله يوم الاثنين إن طيران التحالف شن غارتين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شمال العاصمة.

كما توعد اليمنيون بالرد على أي عملية استهداف ينفذها التحالف ضد مقرات ووزارات الدولة في صنعاء.

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صنعاء: تحالف العدوان يزداد عدوانية مع الوقت

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