الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد في أوكرانيا

غوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد في أوكرانيا
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف التصعيد في أوكرانيا وبذل الجهود من أجل السلام.

العالم-الامريكيتان

وقال غوتيريش في بيان له يوم الاثنين، إن "الوقت حان للانفراج ووقف التصعيد"، مضيفا أنه "لا محل للخطاب الاستفزازي، والتصريحات يجب أن تخفض التوتر بدلا من تأجيجه".

ورحب غوتيريش بالاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، مضيفا أنه "يجب فعل المزيد، وأتوقع من الجميع جهودا حثيثة أكثر".

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "عدم التخلي عن دعوات السلام".

وفي وقت سابق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، حيث أعرب عن قلقه إزاء الوضع حول أوكرانيا.

روابط ذات صلة

اتصال بايدن-بوتين اقنع الاخير بعدم رغبة اميركا دخول اوكرانيا للناتو

هل تمت صفقة بين اميركا وروسيا خلال اتصال بايدن ببوتين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد في أوكرانيا

خطيب مسجد الأقصى: ما يحدث في الشيخ جراح حرب وجود وتطهير عرقي

صنعاء: تحالف العدوان يزداد عدوانية مع الوقت

رد فعل "حماس" على ترحيب البحرين بينيت

معظم الامريكيين يعتبرون السنة الأولى من ولاية بايدن فاشلة

شاهد بالوثيقة.. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع الصحفيين