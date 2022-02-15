أوكرانيا: اتفاقات مينسك لن تنفذ بشروط روسيا

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن "الوزير كوليبا أشار في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن المنظمة الدولية تعتبر الدبلوماسية السبيل الوحيد للحل".

وأضاف: "اقترح كوليبا على غوتيريش بذل المساعي الحميدة في سبيل التهدئة، وتفعيل هذه الآلية في إطار المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الأمين العام في لفت انتباه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى أي قضايا يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأوضحت الوزارة أن "المساعي الحميدة للأمين العام تترجم على أنها زيارات، واجتماعات مع ممثلي أطراف النزاع، وإحاطة مجلس الأمن، والوساطة، والتوصيات لوقف التصعيد، وغيرها من الجهود والإجراءات، التي يمكن أن يقوم بها شخصيا أو يكلف بها الممثلين أو المبعوثين أو المستشارين، وتهدف إلى منع التصعيد".

وتابعت: "لفت الوزير الأوكراني انتباه الأمين العام إلى محاولات روسيا التلاعب بمضمون اتفاقات مينسك والترويج لرؤية مشوهة لجوهرها"، مشددا على أن "(اتفاقات مينسك) لا يمكن تنفيذها بالشروط الروسية المتمسكة بالحوار المباشر بين أوكرانيا، ودونيتسك ولوغانسك".

ونقلت الوزارة عن كوليبا قوله، إن "أوكرانيا مستعدة للمفاوضات حول التسوية السياسية والدبلوماسية بمشاركة الجانب الروسي في صيغة نورماندي وغيرها لتفعيل جميع منصات الحوار".