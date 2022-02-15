الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
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امير عبداللهيان يؤكد للوزيرة البريطانية ضرورة تحلي اطراف مفاوضات فيينا بالجدية والمسؤولية مع الاقتراب من المرحلة الحساسة

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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