الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يؤكد للوزيرة البريطانية ضرورة وجود اجماع على نص واحد في محادثات فيينا وأخذ مطالب ايران المشروعة بنظر الاعتبار

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الدافع الحقيقي لنظام آل خليفة للتطبيع مع "اسرائيل"

هشام شرف يوجّه رسالة لمجلس الأمن حول تصعيد العدوان ضد اليمن

رابطة علماء اليمن تدين استهداف العدوان لشركة 'تيليمن' للاتصالات

الخارجية اليمنية تدين إمعان تحالف العدوان بتدمير قطاع الاتصالات

وزير الاتصال الجزائري: قانون الإعلام الجديد يهدف لتحقيق الاحترافية للصحفيين

اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين واعتقال قيادي من حماس