مسؤول في السلطة الفلسطينية يصف لقاءاته مع الاحتلال بالاشتباك!

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية بثتها مساء الإثنين، اعتبر فيها الشيخ تلك اللقاءات “شكلا من أشكال التفاوض والاشتباك مع الاحتلال” حسب زعمه.

وأضاف الشيخ “القاعدة التي تحكمنا (مع إسرائيل) في هذا الموضوع هي الاشتباك والتفاوض وليس الاشتباك والتعاون”حسب تعبيره.

وادعى ان “تلك اللقاءات تتناول ضرورة وجود أفق سياسي مع الحكومة الإسرائيلية التي لم تعد الاتفاقيات تحكم سلوكها على الأرض”.

وتعتبر المقاومة الفلسطينية أي تفاوض مع الكيان الاسرائيلي استسلام له، ويتعارض مع القرارات التي اتخذتها السلطة بوقف التفاوض والتعاون مع الاسرائيلي، خاصة مع اصرار الحكومة الاسرائيلية الحالية بأنها لن تعترف بدولة فلسطين ولن تقدم على أية خطوة للفصل بين الدولتين. كما أن المقاومة الفلسطينية وعموم مجامع اللغة تضع تعريفا واضحا للاشتباك، وبالتالي فان ما يجري بين الشيخ والمسؤولين الاسرائيليين ليس اشتباكا.