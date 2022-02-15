زلزالان بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت إن زلزالا قوته 2,3 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد حوالي 36 كيلومترا شمال غربي مدينة كيلجو بإقليم هامكيونغ الشمالي، في الساعة 2:33 مساء.

وأضافت أنه في الساعة 7:47 مساء، ضرب زلزال آخر قوته 2,3 درجة على مقياس ريختر على بعد حوالي 37 كيلومترا شمال المنطقة، حيث موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية.

وأكدت الإدارة أنه من المفترض أن كلاهما زلزال طبيعي. وجاء الزلزالان بعد وقوع زلزال طبيعي آخر بلغت قوته 3,1 درجة في المنطقة الجمعة الماضية.

وكان مركز الزلزال الأول يقع عند خط عرض 41.27 درجة شمالا وخط طول 129.24 درجة شرقا وعلى عمق 22 كيلومترا، فيما كان مركز الزلزال الثاني عند خط عرض 41.28 درجة شمالا وخط طول 129.26 درجة شرقا، وعلى عمق 18 كيلومترا.

يذكر أنه ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من كيلجو منذ عام 1978، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3,2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر من عام 2017 هو أقواها.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.