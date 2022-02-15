الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ترودو يعتزم تفعيل سلطات الطوارئ لقمع الاحتجاجات

ترودو يعتزم تفعيل سلطات الطوارئ لقمع الاحتجاجات
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

يعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تفعيل سلطات الطوارئ لفضّ الاحتجاجات التي شلت أوتاوا وأغلقت المعابر الحدودية، رفضا للقيود التي تفرضها البلاد لمكافحة كورونا.

العالم - الأميركيتان

وحسب "اسوشيتد برس" جاء الإعلان عن ذلك على لسان مسؤول حكومي كندي، تحدث لوكالة “أسوشيتد برس” شرط عدم الكشف عن هويته.

وكان مئات، وأحيانا آلاف، المحتجين على متن شاحنات ومركبات أخرى أغلقوا شوارع العاصمة أوتاوا على مدى الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على إلزامية اللقاح وباقي التدابير الاحترازية من الفيروس، منددين بحكومة ترودو الليبرالية.

المحتجون الذين أطلقوا على تحركاتهم اسم “قافلة الحرية”، أغلقوا عددا من المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن أكثرها ازدحاما وأهمية -جسر أمباسادور الرابط بين وندسور في أونتاريو ومدينة ديترويت الأمريكية- أعيد افتتاحه يوم الأحد بعد أن اجلت الشرطة عنه أخر المتظاهرين وكسرت الحصار الذي دام أسبوعا وعطل إنتاج السيارات في البلدين.

ومؤخرا رفض رئيس الوزراء دعوات للاستعانة بالجيش، لكنه قال إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك تطبيق قانون الطوارئ الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة.

وأعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها اعتقلت 11 شخصا في مقاطعة ألبرتا على الحدود الأمريكية “بعد أن علمت بوجود مخبأ للأسلحة والذخيرة”.

روابط ذات صلة

استمرار الأزمة بين الشرطة الكندية ومحتجين يغلقون جسرا بين كندا وأمريكا

كندا تفرض حالة الطوارئ في أوتاوا

كندا.. احتجاج الآلاف على قيود كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بأمر الملك.. السعودية تنفذ حكم الاعدام بمقيم مصري

وزير خارجية افغانستان: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد

كندا تكشف نوعية الأسلحة التي ستسلمها لأوكرانيا

صحافي لبناني تقاضى 300 الى 700 دولار لكل مقال ينال من حزب الله

جولة ثالثة لمفاوضات الإمارات وكيان الاحتلال حول اتفاقية تجارة حرة

ترودو يعتزم تفعيل سلطات الطوارئ لقمع الاحتجاجات