شاهد.. المعارضة البحرينية تستعد لمواجهة نظام آل خليفة

العالم – خاص بالعالم

وقال البرلماني البحريني السابق جلال فيروز ان هناك فعاليات مشتركة وتنسيق بين الفصائل المختلفة.

واشار جلال فيروز الى ان كل المعارضات في العالم لديها قدرة محدودة ولاتملك المقدرات والامكانات التي تملكها الحكومات.

واكد البرلماني السابق ان هناك مشاورات مستمرة بين النشطاء والمعارضين في البحرين ومع اشخاص لديهم تجارب في المعارضة ليتم استكشاف ما هي الخطوات العملية الاخرى التي يمكن للمعارضة البحرينية اتخاذها.

واوضح جلال فيروز الى ان هناك برنامج لتيار جمعية الوفاق وبرامج عمل للفصائل البحرينية المختلفة.

ونبه البرلماني السابق الى ان المسألة تمتد الى ابعاد تمتد خارج اطار امكانات المعارضة تتدخل فيها القوى الاقليمية والقوى الدولية.

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