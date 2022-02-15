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ريس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية

ريس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

ذكر الناشط السياسي الليبي أحمد الروياتي أن رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا استبعد أثناء اجتماعه بقيادات مدينة مصراتة أي صدام مع السلطة الحالية.

العالم - ليبيا

بحسب موقع روسيا اليوم، نقل الروياتي عن رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة أنه "ما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي".

وأفاد الناشط السياسي في منشور على حسابه في "فيسبوك" بأن باشاغا خلال اجتماع "ودي" مع أبرز قيادات مدينة مصراتة، أجاب على "تساؤلات البعض، وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن جانب الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا بدون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة".

يشار إلى أن السلطة التنفيذية القائمة حاليا في ليبيا، والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تصر على البقاء في السلطة وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة.

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ريس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية

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