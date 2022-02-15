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وزير خارجية افغانستان: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد

وزير خارجية افغانستان: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، أن مفاوضات الوفد الأفغاني في أوسلو مع ممثلي عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة، كانت ناجحة.

العالم - أفغانستان

وبحسب "سبوتنيك"، قال متقي: "في أوسلو، عقدنا اجتماعات مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة، بالطبع كانت لديهم مخاوف ولدينا مطالب، لكن الاجتماعات كانت ناجحة".

وأضاف متقي قائلا: "تم التوصل إلى تفاهم حول بعض القضايا ورفع جزئي للعقوبات المفروضة على أفغانستان".

وفي وقت سابق، حذرت "طالبان" من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار.

وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأمريكيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

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