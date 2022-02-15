الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جدل حول صورة أردوغان بأصابع "رابعة"

جدل حول صورة أردوغان بأصابع
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أثارت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو على سلم الطائرة بمناسبة زيارته إلى الإمارات، رافعا ما عد بأنها إشارة "رابعة" حفيظة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر، معلنا بدء "حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا".

وفيما تشير تغريدة أردوغان إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، تعامل بعض رواد الإنترنت معها على أنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها الكثيرون على أنها إشارة "رابعة" بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة.

روابط ذات صلة

توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الامارات وتركيا

ولي عهد أبوظبي يستقبل أردوغان

أردوغان والمعارضة التركية.. سباق مع الزمن

الرئيس الترکی يغادر إسطنبول متوجها إلى أبوظبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم القمع.. شعب البحرين يأبى الا ان تكتمل الثورة

شاهد.. المعارضة البحرينية تستعد لمواجهة نظام آل خليفة

شمخاني: التحقق من الغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد

شاهد.. بيروت تستضيف احتفالاً بذكری الثورة البحرينية

روسيا تعلن انطلاق تدريبات بجوار القرم ومناورات في البحر الأسود

جدل حول صورة أردوغان بأصابع "رابعة"