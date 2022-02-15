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وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تقول إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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