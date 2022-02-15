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مراسل العالم عن مصدر عسكري سوري: انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة عسكرية في دمشق قرب دوار الجمارك أدى الى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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