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امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني:الغاء الحظر هو ان تحظى ايران بمنافع اقتصادية مستديمة وأن نكث اميركا بوعودها اكبر تهديد لاي اتفاق

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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