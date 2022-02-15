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رابطة علماء اليمن: ندين استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للأحياء السكنية والمنشآت المدنية وآخرها استهداف مبنى شركة الاتصالات

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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