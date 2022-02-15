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فصائل المقاومة في غزة: سيف القدس ما زال مشرعًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان عن الأرض الفلسطينية ومقدساتها

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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