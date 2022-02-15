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سوريا توقع على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

سوريا توقع على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم الثلاثاء الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور سفير الهند في سوريا.

العالم-سوريا

يتبع..

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