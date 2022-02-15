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القوات العراقية تقبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين

القوات العراقية تقبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، انه "في إطار الجهد الاستخباري لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من (7) إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي ويقومون بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط، اذ تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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