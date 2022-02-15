الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في حماس يحيى العبادسة: زيارة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت الى البحرين خيانة للتاريخ وانسلاخ عن القيم الوطنية والقومية

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملحق الدفاعي للسفارة اليابانية في العراق يزور مقر هيئة الحشد الشعبي (صور)

شاهد بالفيديو.. تصاعد لغة التهويل الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

علامة تحذير في بطنك قد تدل على مرض الكبد الدهني!

التضخم في السعودية يرتفع للشهر الـ 25 على التوالي

وسائل إعلام: شولتس رفض الخضوع لفحص روسي لكورونا بعد وصوله إلى موسكو

شاهد بالفيديو.. ايران تشد الحبال في المراحل الاخيرة من مفاوضات فيينا