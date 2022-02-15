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الدوما يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

الدوما يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أقر النواب الروس الثلاثاء نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وكان نواب مجلس الدوما في 19 يناير/ كانون الثاني، قد طالبوا في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.

وأضاف فولودين: "يرى النواب أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيخلق أسسا لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين".

ويرى فولودين أن واشنطن والدول الأوروبية تعمل على تصعيد التوتر وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فيما تواصل كييف عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن "كل هذا يشكل تهديدات ومخاطر على حياة مواطنينا الذين يعيشون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".

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