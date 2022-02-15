فساد وترهل إداري بالأردن ومساع لتفعيل الرقابة على البلديات

العالم - الاردن

ودعا كريشان خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، المواطنين إلى الاقبال على عملية الاقتراع واختيار ممثليهم من مجالس المحافظات والبلديات، مشيرا الى أن تزكية بعض المناطق لمرشحين معينيين هو شيء ايجابي وراقٍ كونه يضع الديمقراطية في إجماع على مرشح معين نال ثقة الناس وهذا حقهم ولا يمكن الانتقاص منه.



وانتقد وزير الادارة المحلية، عزوف البعض عن المشاركة سابقا في عملية التصويت والانتخاب، بينما هم نفسهم يقومون دائما بانتقاد الأداء للعمل الخدمي وهذا لا يستوي مع المنطق فالممارسة الديمقراطية لها محددات منها الواجبات والمسؤولية للأفراد تجاه المجتمع، وعليه يفترض بأي شخص أن يختار مرشحا مناسبا يرى أنه يلبي طموحاته ويحقق أهدافه بالعمل الخدمي والتنمية والتطوير، مؤكدا أن الوزارة سيكون لها دورا كبيرا الى جانب المواطن لتحفيز العملية الانتخابية ورفع مستوى المشاركة بالاقتراع.