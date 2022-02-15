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مراسل العالم: استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في بلدة النبي صالح في الضفة الغربية

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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