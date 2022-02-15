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'باشاغا' يصل إلى شرق ليبيا للقاء 'عقيلة صالح' والتشاور حول تشكيل الحكومة

'باشاغا' يصل إلى شرق ليبيا للقاء 'عقيلة صالح' والتشاور حول تشكيل الحكومة
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة القبة، شرق البلاد، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للتشاور حول تشكيل حكومته.

العالم- ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف: إن باشاغا سيلتقي عقيلة صالح "للتشاور حول تشكيل حكومة تضمن التمثيل العادل على أساس الكفاءة والنزاهة"، مضيفاً: أن الزيارة ستشمل "لقاءات تشاورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات سياسية".

ووصل باشاغا إلى بنغازي، ليل أمس، لـ"إجراء عدد من اللقاءات بشأن تشكيل الحكومة ومتطلبات المرحلة القادمة"، بحسب إعلان سابق لمكتبه الإعلامي، الذي أشار إلى أن باشاغا يعتزم إجراء لقاءات أخرى في عدة مدن ليبية "بعد لقاءاته في طرابلس ومصراته"، في إشارة واضحة لإصراره على تشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب لمنحها الثقة، الأسبوع بعد القادم.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن اتصالات عديدة تجريها أطراف ليبية مع باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن أغلبها تجري من جانب شخصيات فاعلة من مدينة مصراته، دون أن تتوصل بعد لوضع أرضية يمكن البناء عليها للوصول إلى نتائج قريبة، خصوصا في ظل إصرار باشاغا والدبيبة على مواقفهما ومضي كل منهما في أعماله.

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'باشاغا' يصل إلى شرق ليبيا للقاء 'عقيلة صالح' والتشاور حول تشكيل الحكومة