"قسد" تحول جامعة الفرات بالحسكة إلى مقرات عسكرية

العالم - سوريا

وقال مدير فرع الجامعة الدكتور جمال عبد الله في تصريح لمراسل سانا إن “العملية الامتحانية في الكليات الجامعية والمعاهد التابعة لفرع الجامعة لا تزال معلقة من جراء استمرار جماعة "قسد" بالاستيلاء على المباني الجامعية وتحويلها إلى مقرات عسكرية الأمر الذي بات له تداعيات تعليمية كبيرة تمس جميع الطلاب”.

وأشار عبد الله إلى أن “انتهاكات “قسد” بحق الكليات الجامعية والاستيلاء عليها لمصلحة القوات الأمريكية لتحويلها إلى مقرات عسكرية تهدد نحو 25 ألف طالب وطالبة يدرسون في 8 كليات و4 معاهد في محافظة الحسكة”.

من جانبه أكد عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الله السلمو أن “قسد” لم تسمح حتى الآن بالدخول إلى مقرات الكليات التي تعرضت لأضرار كبيرة” لافتاً إلى أن “الجهود الحكومية تركز حالياً على استعادة المقرات والاطلاع على الأضرار وخروج الجماعة من مقر كلية الزراعة وعدم التدخل في شؤون التعليم وايجاد مقرات بديلة عن المقرات التي دمرها الطيران الأمريكي وإعادة كل التجهيزات الخاصة بها”.

كما أشار رئيس فرع اتحاد طلبة الحسكة علاء الطلاع في تصريح للمراسل إلى أن “إصرار الجماعة على عدم تسليم المقرات الجامعية وتحويلها إلى مواقع عسكرية يهدد آلاف الطلبة وأصبح نقل الكليات والمعاهد خياراً مطروحاً ما سيؤثر سلباً على مستقبل الطلاب من جراء ما يعانونه من تكبد السفر والتنقل بين المحافظات”.

انتهاكات “قسد” قابلتها حالة رفض شعبي لمخططاتها بمحاربة التعليم في المحافظة انطلاقا من المراحل الأولى وصولاً إلى التعليم الجامعي حيث أكد أهالي الحسكة أن ما تقوم به “قسد” يأتي تنفيذاً لمخططات أمريكا التي تريد تحويل المباني الجامعية إلى مناطق عسكرية لقواتها مطالبين بضرورة “تدخل كل الجهات والمنظمات الدولية لاستعادة الكليات الجامعية وإخلائها من مسلحي الجماعة ووقف انتهاكاتها بحق العملية التعليمية”.

وكان مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية طالب في بيان له برفع يد “قسد” عن التعليم في المحافظة معتبراً هذه الانتهاكات “مصادرة لحق التعليم وجريمة يجب ألا تستمر لكونها تهدد مستقبل أجيالنا الشابة وتحرم الوطن من كوادره المستقبلية التي يحتاج إليها في معركة إعادة الإعمار والبناء”.