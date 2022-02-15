زعيم التيار الصدري يوجه رسالة إلى البرلمان‬ العراقي

العالم - العراق

وقال السيد الصدر، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، من أجل مصالح الشعب المظلوم".

وأضاف: "لذا ينبغي على البرلمانيين لا سيما حلفائنا الأحبة تفعيل ما يلي:

أولاً: تفعيل دور البرلمان الإصلاحي وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".

ثانياً: التأكيد على تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".

ثالثاً: الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة وبحكومة اغلبية وطنية بعيدة عن (الكعكة).

رابعاً: تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيّسة والسلام".