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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
السفير سبحاني: بعض العواصم العربية هي التي قطعت علاقاتها مع دمشق واليوم تحاول بعودتها ان تصلح الخطأ
السفير سبحاني: أحد أهم أهداف إيران في سورية هو تنمية علاقات دمشق الخارجية
السفير سبحاني: إيران لا تقرر نيابة عن الشعب السوري وانما هم من يقررون مصيرهم
السفير سبحاني: إيران وروسيا تتفقان على رفض التدخل الأجنبي في سورية
السفير سبحاني: إيران وروسية لديهما هدف مشترك في سورية وهو مواجهة الإرهاب
السفير سبحاني: السلطات العراقية وافقت على نقل السلع والبضائع الايرانية الى سورية عبر خطوط سكك الحديد
السفير سبحاني: خلال الأشهر التسعة الماضية شهدت العلاقات التجارية بين إيران وسورية نموا بنسبة تسعين بالمئة
السفير سبحاني: العدو الصهيوني شن غارات على مرفأ اللاذقية ليقول للآخرين بأن سورية غير آمنة للنشاطات الاقتصادية
السفير سبحاني: الأعداء يحاولون نقل صورة غير واقعية عن الوضع الأمني في سورية
السفير سبحاني: كما ساعدنا السوريين في دحر الإرهاب سنساعدهم في مرحلة التصدي للعقوبات
السفير سبحاني: واجهنا أبشع أنواع إجراءات الحظر وحصلنا على التجارب اللازمة لمواجمة الحظر وعلى استعداد لنقل خبرتنا إلى سورية
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
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