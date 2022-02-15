مخاطر زيارة بينت الى البحرين على المنطقة وهل تراجعت الأزمة الأوكرانية؟

العالم - بانوراما

وهذه الشراكة برعاية اميركية تعمل على اقحام الكيان الاسرائيلي في المعادلة العسكرية للمنطقة على اساس التطبيع ومخرجاته الامنية والاقتصادية والسياسية.

وسيتناول بانورما في ملفه الثاني..تأكيد الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا مشددا على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا.

في هذه الاثناء تشهد موسكو وكييف حركة دبلوماسية اوروبية نشطة سعيا لتخفيف التوتر الذي وصل الى مستويات قياسية حيث اتهم الغرب روسيا بالاستعداد لغزو اوكرانيا.