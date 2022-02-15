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مخاطر زيارة بينت الى البحرين على المنطقة وهل تراجعت الأزمة الأوكرانية؟

مخاطر زيارة بينت الى البحرين على المنطقة وهل تراجعت الأزمة الأوكرانية؟
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة، الأبعاد الخفية لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت الى البحرين، التي تتعلق بتشكيل تحالفات عسكرية قائمة على شراكة اسرائيلية عربية تعادي ايران ومحور المقاومة في المنطقة.

العالم - بانوراما

وهذه الشراكة برعاية اميركية تعمل على اقحام الكيان الاسرائيلي في المعادلة العسكرية للمنطقة على اساس التطبيع ومخرجاته الامنية والاقتصادية والسياسية.

وسيتناول بانورما في ملفه الثاني..تأكيد الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا مشددا على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا.

في هذه الاثناء تشهد موسكو وكييف حركة دبلوماسية اوروبية نشطة سعيا لتخفيف التوتر الذي وصل الى مستويات قياسية حيث اتهم الغرب روسيا بالاستعداد لغزو اوكرانيا.

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مخاطر زيارة بينت الى البحرين على المنطقة وهل تراجعت الأزمة الأوكرانية؟

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