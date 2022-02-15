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لافروف لبلينكن: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن

لافروف لبلينكن: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أكد خلالها على عدم قبول الخطاب العدواني الذي تنتهجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها.

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها، حول المحادثة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي: "شدد لافروف على أن الخطاب العدواني الذي تتبناه واشنطن وأقرب حلفائها غير مقبول، داعيا إلى حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التأكيد على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وأشار البيان إلى أن وزيري الخارجية بحثا جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"

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لافروف لبلينكن: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن

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