الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا تحذر من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا

فرنسا تحذر من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

نقلت ​وكالة الصحافة الفرنسية​ عن بيان فرنسي، أن "​باريس​ تحذّر من أن الاعتراف بالمناطق الانفصالية في ​أوكرانيا​ سيمثّل عدوانا غير مسلّح".

العالم ـ أوروبا

أقر مجلس الدوما الروسي الثلاثاء نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وطالبت كتل برلمانية في مجلس النواب الأوكراني "رادا"، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على النواب الروس الذين يطالبون بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

روابط ذات صلة

كتل برلمانية أوكرانية تطالب بفرض عقوبات على نواب روس

الدوما يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تحذر من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا

ايران تعلن استعدادها للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية

صحيفة فرنسية: قتلة خاشقجي يقيمون بقصور تديرها وكالة أمن الدولة السعودية

شاهد/بحرينيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على زيارة بينيت

موسكو ترد على طلب أوكرانيا إجراء مشاورات عاجلة معها

نجل ملكة بريطانيا يتوصل إلى تسوية في قضية الاعتداء المرفوعة ضده