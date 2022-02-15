فرنسا تحذر من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا

العالم ـ أوروبا

أقر مجلس الدوما الروسي الثلاثاء نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وطالبت كتل برلمانية في مجلس النواب الأوكراني "رادا"، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على النواب الروس الذين يطالبون بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.