واشنطن تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح معتقلي تيغراي فورا

العالم-افريقيا

الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعلن أن بلاده ترحب بإعلان إثيوبيا رفع الطوارئ، وأضاف: "نحثّ على أن يعقب تلك الخطوة فورا إطلاق سراح جميع الموقوفين أو المعتقلين بموجب حالة الطوارئ".

ووصف برايس رفع حالة الطوارئ بأنها "خطوة مهمة أخرى من حكومة إثيوبيا لتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع".

وأشار إلى أن "إنهاء تلك الاعتقالات سيسهل حوارا وطنيا شاملا ومثمرا".

يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في إثيوبيا في نوفمبر الماضي، بعدما استولى مقاتلو "جبهة تحرير شعب تيغراي" على بلدتين.

وسبق أن أعلنت "منظمة العفو الدولية" أن المدنيين في "تيغراي" تعرضوا للقتل ولهجمات خلال النزاع، وأن أشخاصا احتُجزوا وواجهوا "أوضاعا تهدد حياتهم، بينها التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية".