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بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان العراق

بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان العراق
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

عدّ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز منطقة كردستان العراق بأنه “سياسي بحت”.

العالم-العراق

وذكر بارزاني في بيان، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

وأضاف “نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”.

وأشار بارزاني انه “مع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

وسبق أن اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدة احكام بخصوص تصدير النفط في منطقة كردستان العراق خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان العراق