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لتنسيق زيارة هرتسوغ لتركيا .. وفد تركي رفيع يصل إلى 'تل أبيب'

لتنسيق زيارة هرتسوغ لتركيا .. وفد تركي رفيع يصل إلى 'تل أبيب'
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

يصل وفد تركي رفيع المستوى إلى "تل أبيب" خلال الأسبوع الحالي، للتحضير للزيارة المرتقبة لرئيس كيان الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

العالم - تركيا

يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام تركية، أن هرتسوغ سيزور تركيا في التاسع والعاشر من شهر آذار المقبل.

ويضم الوفد التركي بحسب موقع الاخبار، مستشار إردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال؛ حيث سيلتقيان بالمدير العام لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ألون أوشفيز، والمدير العام لديوان رئيس الكيان الإسرائيلي، أيال شويكي، ومسؤولين آخرين في الخارجية وديوان الرئيس.

وتأتي زيارة الوفد التركي بعد زيارة قام بها أوشفيز لتركيا، في كانون الأول الماضي، والتي خلالها بدأت المحادثات حول زيارة هرتسوغ والعلاقات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي أن رئيس الكيان الاسرائيلي هرتسوغ، سيزور تركيا أواسط آذار المقبل، كما جرت دعوة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى المشاركة في منتدى أنطاليا للديبلوماسية، الذي سيُعقد بين 11 – 13 آذار المقبل.

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لتنسيق زيارة هرتسوغ لتركيا .. وفد تركي رفيع يصل إلى 'تل أبيب'