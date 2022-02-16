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اليمن: مجلس الشورى يدين استهداف العدوان لشركة تيليمن

اليمن: مجلس الشورى يدين استهداف العدوان لشركة تيليمن
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس الشورى اليمني، استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي لمبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن"، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات الدولية.

العالم - اليمن

واعتبر المجلس في بيان له الثلاثاء، أن تدمير العدوان الممنهج لقطاع الاتصالات يهدف إلى تغطية جرائمه بحق المدنيين وعزل الشعب اليمني عن العالم وحرمانه من خدمات الاتصالات والإنترنت المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

واستنكر المجلس استهداف طيران العدوان المباشر والممنهج للقطاعات الحيوية والأعيان المدنية للشعب اليمني وفي مقدمتها منشآت الاتصالات وترويع الآمنين في الأحياء السكنية والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وحمل البيان تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن تداعيات انقطاع خدمات تيليمن، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوقوف بحزم أمام كل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.

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