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سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن إجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين على مستوى الخبراء حول موضوع الأصول الإيرانية المجمدة في هذا البلد.

العالم - ايران

وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه "مع دخول المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مراحلها النهائية ، توجّه مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بمسؤولين كوريين جنوبيين حول القضايا الاقتصادية العالقة".

وخلال الأشهر الأخيرة ، أجريت مشاورات بين ممثلين من سيؤول وطهران ، بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية وهي عوائد بيع مكثفات غازية إلى كوريا الجنوبية في اثنين من بنوكها بموجب الحظر الأميركي.

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سيئول وطهران تتباحثان بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

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