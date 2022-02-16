400 ألف مستوطن بينهم وزراء صهاينة سيزورون المغرب هذا العام

العالم - المغرب

وأوردت وزارة السياحة المغربية، أنه ينتظر أن يزور البلاد خلال عام 2022 حوالى 400 ألف "إسرائيلي"، فيما تجمع عدد من التوقعات، على أنه سيتم تنظيم أكثر من 56 رحلة جوية أسبوعيا بشكل مباشر بين "تل أبيب" ومراكش.

ونقل موقع "رأي اليوم" عن مصادر إعلامية، فان المكتب المغربي للسياحة سيطلق برنامجا خاصا بهذه الفئة من المسافرين.

كما ذكرت صحيفة “ليكونوميست” المغربية، أمس الإثنين، أن شركتي “الخطوط الملكية المغربية” و”العال” "الإسرائيلية"، كشفتا عن استئناف الرحلات بين الجانبين.

وكشف ذات المصدر، أن عدد من الوزراء الصهاينة ذوي الجذور العربية، يرتقب أن يزوروا المملكة هذا العام، من ضمنهم، وزيرة الاقتصاد في كيان الاحتلال أورنا باربيفاي، التي ينتظر أن تدشن هذه الزيارة في غضون الأيام المقبلة.