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نيجيرفان بارزاني يناشد الاتحادية 'مراجعة' قرارها بشأن قانون النفط والغاز

نيجيرفان بارزاني يناشد الاتحادية 'مراجعة' قرارها بشأن قانون النفط والغاز
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بقانون النفط والغاز في كردستان، غير دستوري، واستند على قانون لزمن النظام السابق.

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان، "في الوقت الذي الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، صدر قرار من المحكمة الاتحادية يصف قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، ونعتقد ان هذا القرار الذي استند على قانون لزمن النظام السابق، أهمل أسس الفدرالية والحقوق الدستورية لاقليم كردستان ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الفدرالي"، لافتاً إلى أنه "غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع".

وأضاف، "نعتقد ان المحكمة الاتحادية وبدلا من هذا القرار كان عليها إصدار قرار بان تعالج مشاكل النفط والغاز مع الاقليم حسب الدستور وان تكون في صالح جميع الشعب العراقي".

وقال رئيس كردستان العراق، "ننتظر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية اعادة النظر في هذا القرار والاخذ بنظر الاعتبار الحقوق الدستورية والنظام الاتحادي لكي لا يكون هناك خرق للحقوق القانونية والدستورية لاقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدم تعقيد الوضع السياسي أكثر، ويسبب الضرر بمصالح العراق بشكل عام".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة كردستان العراق، مع إلزام حكومة كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في المنطقة والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

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