بريطانيا تحاول إرضاء أميركا في مفاوضات فيينا + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج مع الحدث لفت إلى أن: عقده الضمانات ليست بنظري هي الأساس، وهناك خط أي الخط الذي يستخدمه البريطانيون في هذه المحادثات إنما هو لإرضاء أميركا قبل كل شيء.

وأشار عمر إسماعيل إلى أن الولايات المتحدة ترى أن هناك مساحة تستطيع أن تضغط بها على إيران للوصول إلى أهدافها.

ونوه أنه لو تم الاتفاق وتم رفع الحظر عن إيران فسوف يستفيد الجميع من ذلك وخاصة بريطانيا بشكل مباشر.

وأشار إلى أن لندن بأشد الحاجة إلى عودة النشاط الاقتصادي مع إيران، مضيفا أن هذا الأمر يصدق على جميع الدول الأوروبية.

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