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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 185 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 185 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 185حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 134 الف و 238 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 16 الفا و310 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 618 الف 365 شخصا.

وأضافت أن 3 الاف و 489 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 515 الفا و 42 شخصا لغاية الآن.

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