شاهد: الادوية الايرانية تصل الی صيدليات الدول العربية 

العالم - خاص بالعالم

وقال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي في لقاء خاص بقناة العالم إنّ ايران تتمتع بقدرات عالية في قطاع الصحة رغم الحظر المفروض عليها.

وأشار الى أنّ الحظر الأميركي طال المجال الصحي على عكس ما يدّعيه الطرف المقابل، ما جعل من الصعب تأمين الأدوية للمرضى، وخاصةً ذوي الأمراض المستعصية.

وأضاف عين اللهي ان الحظر الاميركي رغم الضغوط التي تسببه علی الشعب الايراني، الا انه أدی الی تقوية ايران، فقد أصبح الايرانيون ينتجون الكثير من الادوية والاجهزة الطبية محلياً وهذا الامر من النقاط الايجابية التي ظهرت امام الايرانيين.

وأوضح ان 97 بالمئة من الادوية في ايران، تنتج داخل البلاد، بل وصلت الادوية الايرانية الی رفوف صيدليات الکثير من الدول العربية وغيرالعربية الجارة لايران.