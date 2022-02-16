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رغم الحراك الدبلوماسي المكثف..

التوتر لايزال يسيطر علی الازمة الأوكرانية + فيديو

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

حالة التوتر بشأن الازمة الأوكرانية لم تتبدد، رغم الحراك الدبلوماسي الغربي المكثف.

العالم - روسيا

وفيما وافق الرئيس الامريكي جو بايدن على منح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح، عقب اقتراح روسيا مواصلة الدبلوماسية؛ أشار بايدن إلى أنّ الهجومَ الروسي على أوكرانيا ما زالَ ممكناً جداً، مشددا على أن العقوبات الغربية ضد روسيا في حالة غزو أوكرانيا جاهزة، واعرب عن استعداده للرد على أيِ نوعٍ من الهجمات على أمريكا أو حلفائها، بما فيها الهجمات الإلكترونية. وأشار إلى أن سحب روسيا جزء من قواتها من الحدود مع أوكرانيا لم يتمَّ التحقق منه.

وقال جو بايدن:"لم نتحقق بعد من عودة الوحدات العسكرية الروسية إلى قواعدها. في الواقع، يشير المحللون إلى أن الوضع خطير للغاية، والحقيقة أن روسيا لديها حالياً أكثر من مئة وخمسين ألف جندي يحاصرون أوكرانيا وبيلاروسيا على طول حدود أوكرانيا".

الاتحاد الأوروبي أعلن أنه قادر على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز الروسي، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تحدثت مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال. لتسأل عما إذا كان بوسعها مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي وأوضحت أن اليابان مستعدة للقيام بذلك، بعد اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مشيرة الى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها الآن بشكل واضح. وأضافت أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكد حاجة أوروبا للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.

موسكو أعلنت رفضها الخطاب العدائي الذي تعتمده واشنطن، وقالت الخارجية الروسية في بيان أن الوزير سيرغي لافروف أكد لنظيره الامريكي بلينكن ضرورة مواصلة العمل معا، ودعا إلى حوار عملي بشأن الأمن. وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو باعتباره خطرا أمنيا عليها.

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رغم الحراك الدبلوماسي المكثف.. التوتر لايزال يسيطر علی الازمة الأوكرانية + فيديو

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