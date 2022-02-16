الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس البرازيلي يعلن من الكرملين هدف زيارته لروسيا

الرئيس البرازيلي يعلن من الكرملين هدف زيارته لروسيا
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.

العالم - الأمريكيتان

وفي مستهل لقاء الزعيمين في الكرملين اليوم الأربعاء رحب بوتين بزيارة بولسونارو قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لا سيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركائنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".

بدوره وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.

وكان الكرملين أفاد سابقا: بأن الرئيسين سيناقشان القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والبرازيل وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي الإنساني، إضافة إلى بحثهما الأجندة الدولية.

روابط ذات صلة

رغم الضغط الأميركي.. رئيس البرازيل يزور موسكو لتعزيز العلاقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكتلة الصدرية تعلق على قرار الاتحادية بشأن نفط كردستان

'وول ستريت جورنال': السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق 'أوبك+'

حالة وراثية تظهر في منتصف العمر قد تكون مؤشرا على الإصابة بالخرف

الكرملين: 'بوتين' سيلتقي نظيره البيلاروسي في موسكو في '18 فبراير'

سيارات دبلوماسية تشارك في تظاهرات السودان والخارجية تستدعي السفراء

وزير الدفاع الأوكراني: 'كييف' تعلن تلقيها ألفي طن من الأسلحة من الدول الغربية