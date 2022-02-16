نوفاك: أوروبا لا يمكنها الاستعاضة عن 'الغاز الروسي' بشكل كامل

العالم- روسيا

وكتب نوفاك في مقال نشر في مجلة "سياسة الطاقة"، وهي مجلة تابعة لوزارة الطاقة الروسية: "الخبراء يحذرون الأوروبيين من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال لأنه لن يكون قادرا على استبدال إمدادات الغاز روسيا".

وحذر المسؤول من تداعيات الاستعاضة عن الغاز الروسي وقال: "حتى لو استعاضت أوروبا بشكل جزئي عن الغاز الطبيعي من روسيا لصالح الغاز الطبيعي المسال فإن ذلك يمكن أن يتسبب في موجة أخرى من أزمة الغاز في آسيا".

وأشار نوفاك إلى: أنه تمت إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال من آسيا إلى أوروبا، وذلك بعد تراجع أسعاره في آسيا، لافتا إلى أن تدفقات الغاز الطبيعي من محطات استقبال الغاز في أوروبا بلغت في يناير 2022 رقما قياسيا.

وشدد نوفاك على: أن الإطلاق المبكر لمشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا) سيساهم في استقرار سوق الغاز الأوروبية، وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبدأت أسعار الغاز في أوروبا في الارتفاع بسرعة الصيف الماضي، وفي مطلع أغسطس 2021 تم تداول العقود الآجلة للغاز عند 515 دولار لكل ألف متر مكعب وبحلول نهاية سبتمبر من نفس العام تضاعفت الأسعار في أوروبا.

وفي 21 ديسمبر الماضي بلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ لها، حيث سجلت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها تراجعت بعد ذلك ووصلت في 30 ديسمبر الماضي إلى 1000 دولار، والآن يتم الأسعار عند 800 دولار.