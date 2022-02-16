الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية التركي يعلن إصابته ب'فيروس كورونا'

قبل شهر رمضان.. الإحتلال يستنفر قواته لبسط قبضته الحديدية على باب العامود

الرئيس البرازيلي يعلن من الكرملين هدف زيارته لروسيا

كيف يساعد الاستحمام فى خفض مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية؟!

ايران: توقعات ببلوغ عدد زوار الاربعينية خلال العام الجاري لنحو 5 ملايين

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي 'قرار أوكراني' بخصوص 'العضوية في الناتو'