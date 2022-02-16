كلمة السيد نصر الله في الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء

العالم - لبنان

السيد نصر الله: شهادة القادة على امتداد المسيرة كان تأثيرها عظيماً مع استكمالها هذه السنة عامها الـ40

السيد حسن نصر الله: اجتياح عام 1982يمتاز بانه شكل اكبر تهديد وتحدي للبنان وشعبها والمنطقة

السيد حسن نصر الله: لبنان كانت امام خطر الاحتلال والسيادة ومصادرة القرار وامام التبعية للاحتلال والدخول في تغيير الهوية

السيد حسن نصر الله: المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان التي كادت ان تندثر في اجتياح عام 1982

السيد حسن نصر الله: السيد عباس الموسوي اصبح السيد المقاتل مع ساعات الاجتياح الاولى

السيد حسن نصر الله: الشيخ راغب مثل في شهادته عنوان الانطلاقة والقرار الكبير بالمقاومة حتى الشهادة او النصر

يتبع..