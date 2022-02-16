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كلمة السيد نصر الله في الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء

كلمة السيد نصر الله في الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

بدأت قبل قليل كلمة الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بمناسبة المهرجان الذي نظمه حزب الله تعظيماً لشهادة قادة المقاومة، في مجمع سيد الشهداء (عليه السلام) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

السيد نصر الله: شهادة القادة على امتداد المسيرة كان تأثيرها عظيماً مع استكمالها هذه السنة عامها الـ40

السيد حسن نصر الله: اجتياح عام 1982يمتاز بانه شكل اكبر تهديد وتحدي للبنان وشعبها والمنطقة

السيد حسن نصر الله: لبنان كانت امام خطر الاحتلال والسيادة ومصادرة القرار وامام التبعية للاحتلال والدخول في تغيير الهوية

السيد حسن نصر الله: المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان التي كادت ان تندثر في اجتياح عام 1982

السيد حسن نصر الله: السيد عباس الموسوي اصبح السيد المقاتل مع ساعات الاجتياح الاولى

السيد حسن نصر الله: الشيخ راغب مثل في شهادته عنوان الانطلاقة والقرار الكبير بالمقاومة حتى الشهادة او النصر

يتبع..

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