الإحتلال الإسرائيلي يضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وزارة الاحتلال إن "المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط".

وأضافت أنه "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري، ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز"، بحسب رويترز.

وأشارت وزارة الاحتلال إلى أنه "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022"، مشددة على أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.