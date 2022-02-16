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السيد حسن نصر الله: حزب الله ولد في لبنان لينظم الى بقية قوى المقاومة في لبنان ويخوض مع الجميع معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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