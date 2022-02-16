وزير الصحة الإيراني: 97% من أدویتنا تُنتج داخل البلاد

العالم – من طهران

وخلال استضافته في برنامج "من طهران" قال الدكتور بهرام عين اللهي أنّ إحصائیاتنا في تلقيح المواطنين بلقاح مكافحة كورونا أعلی بکثیر من الدول المتقدّمة الأوروبیة أو حتّی أمریکا.

ما يلي نص المقابلة:

ما هو النهج الإيراني لمواجة كوفيد – تسعة عشر؟

أحد الأهداف الرئیسة للحکومة الشعبیة والثوریة کان علی أیّة حال یتمثّل في القیام بإجراءات وإتّخاذ خطوات تتعلق بجائحة کورونا، ومن ضمن أول إجراءات السیّد رئیس الجمهوریة أنّه حدّد وقال من أنّ أوّل عمل للحکومة سیکون مواجهة جائحة کورونا، ولهذا کانت هذه الخطوة علی رأس أولویاتنا من أجل إمکانیة مواجهة هذا الفیروس. نحن تسلّمنا مسؤولیة الحکومة في حال کنّا علی قمّة أزمة کورونا حیث کان خمسون ألف شخص یصابون بالجائحة بینما وصل عدد الموتی من هذا الفیروس إلی سبعمائة حالة وفاة في الیوم وثمانیة آلاف مریض کانوا یودعون غرف العنایة المرکّزة. لذا کانت الحالة مغقّدة جدّاً. إذا کان بإمکانکم مراجعة الأفلام الموجودة منذ بدایة تسلمنا للمسؤولیة، لوجدتم أنّ غرف العنایة المرکّزة کانت مملوءة بالکامل کما أنّ المستشفیات کانت علی نفس الشاکلة، ومن أجل أن نتمکن من مواجهة فیروس کورونا وضعنا عدداً من الأمور ضمن برامجنا، أوّل وأهمّ برنامج ضمن برامجنا في هذا المجال کان موضوع التلقیح. ولأنّ هذا الفیروس یحضر في البیئة لذا فهو موجود في کلّ مکان، هذا الفیروس مثل العدو ، لو دخل عدو بلد ما ما الذي یتوجّب علیکم فعله؟ علیکم مقاومة هذا العدو، ورفع مستوی مقاومتکم له، فقد ثبت في العالم أنّ العامل الوحید الذي یمکنه تقویة مقاومة الجسم أمام هذا الفیروس هو التلقیح، وهذا التلقیح للأسف حینما تسلّمنا المسؤولیة لاحظنا أنّه لم ینفّذ جیّداً، ولم یکن قد وصل إلی المستوی المطلوب، حوالي عشرة إلی خمسة عشر بالمائة فقط، بینما بعض الأفراد من أجل أن یحصلوا علی التلقیح کانوا یتوجّهون إلی الدول الجارّة کأرمینیا ودول أخری. بالنسبة لنا کان هدفنا الرئیس یتمثّل في القیام بحملة التلقیح ، بینما هدفنا الثاني کان القیام بوظائفنا علی أکمل وجه من حیث معالجة الأفراد المصابین بالفیروس.

كيف كان الإقبال على اللقاح في إيران؟

حسناً، حینما أردنا القیام بحملة التلقیح ، في البدایة لم یکن لدینا الکثیر من اللقاح، لذا کان السیّد رئیس الجمهوریة یقوم بنفسه بالإتّصال برئیس جمهوریة الصین والمنظمات والوزارات التي کان بإمکانها تقدیم المساعدة لنا في مجال استیراد اللقاحات کوزارتي الخارجیة والطرق والسیّد النائب الأوّل لرئیس الجمهوریة الذي کان یعقد إجتماعین اسبوعیاً ، لذا وصلت البلاد کمیات کبیرة من اللقاحات في سرعة قیاسیة من عدّة طرق. حدث وأن توجّهت طائرات لإحضار اللقاحات فحسب، وفي هذا المجال قدّمت وزارة الخارجیة مساعدات جمّة إلی جانب سفرائنا في الدول المعنیة والذین قدّموا مساعدات کبیرة لنا، إلی حدّ أنّنا خلال اسبوعین أو ثلاثة نجحنا في إستیراد أکثر من عشرین ملیون لقاحاً . أمّا المرحلة اللاحقة فقد کانت تتمثّل في أنّ البعض بدأ یقول حسناً الآن وقد استوردتم کلّ هذه الکمّیة من اللقاحات کیف ستنفّذون عملیة التلقیح مع هذه القوی البشریة المتوفّرة لدیکم؟ وهنا تواصلنا مع الهیئات الشعبیة ، طلبنا من الناس أن یتقدّموا ویساعدوننا ، وأهم مکانین قدّما لنا المساعدة هما قوّات التعبئة الشعبیة وحرس الثورة الإسلامیة، حیث قام القائد العام لقوّات حرس الثورة الإسلامیة اللواء سلامي بإصدار توجیهاته وتعلیماته لجمیع قیادات الحرس الثوري في المحافظات بوجوب تقدیم المساعدة في حملة التلقیح للمواطنین ، إضافة إلی مؤسسات شعبیة أخری کجمعیة الهلال الأحمر، ونتیجة لهذا التعاون الایجابي قمنا من ناحیتنا بزیادة عدد مراکز التلقیح وزیادة ساعات العمل فیها، علی سبیل المثال في السابق لربّما کان العمل ینتهي في المراکز الطبّیة الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، لکنّنا قمنا بزیادة ساعات العمل في بعض المراکز وبعضها حولنا عملها إلی أربع وعشرین ساعة، أي علی مدار الساعة. کما قمنا بزیادة عدد مراکزنا من السیّارات للتلقیح إلی حدّ أنّ الأفراد لم یکونوا یترجلون من سیّاراتهم بل یتلقون التطعیم وهم جالسین داخل سیّاراتهم، ولو شاهدت الأفلام وقبل أن نبدأ عملنا الرسمي کان الأفراد یأتون إلی المراکز الطبّیة من الساعة الرابعة أو الخامسة فجراً ویقفون في الطابور حتّی الثانیة عشرة ظهراً أو الواحدة بعد الظهر إلی أن یصلهم الدور للتلقیح . تمثّل هدفنا في إلغاء الدور وأن یتمکّن أفراد الشعب من الحصول علی اللقاح ، وهذا ما أدّی إلی أن یحضر الکثیرون بسرعة ، وبهذا نجحنا في تلقیح المراجعین بملیون وستمائة وخمسین جرعة في الیوم الواحد، وفي الاسبوع وصل العدد إلی ثمانیة ملایین وخمسمائة ألف جرعة ، أي بمعنی بعدد سکان بعض الدول العربیة في الخلیج الفارسي، والحمدلله مع زیادة هذه السرعة التي حقّقناها والتلقیح الذي إرتفعت کمّیاته أصبح الفیروس تحت السیطرة کما أنّ مرض دلتا أصبح تحت السیطرة أیضاً. نحن وصلنا من سبعمائة حالة وفاة یومیاً إلی أقل من عشرین حالة قبل ظهور أومیکرون، حوالي سبع عشرة أو ثمان عشرة حالة وفاة تقریباً، هذا الرقم مدهش للغایة، ولکن بعون من الله حدث هذا .

ما هي نسبة التلقيح في إيران؟

حسناً، فیما یخصّ النسبة المئویة من الأفراد الذین تلقوا اللقاح ، بإمکاني القول أنّ الذین تلقوا الجرعة الأولی هم تسعون بالمائة من الأفراد المستهدفین، نحن قمنا بعملیة حسابیة وعلی أثرها کانت النتیجة أنّ ثمانیة وستّین ملیون شخص هم المستهدفون، أمّا اولئك الذین تلقوا جرعتین من اللقاح فیشکّلون نسبة ثلاثة وثمانین بالمائة من الأفراد المستهدفین ، وفیما یخصّ الذین تلقوا ثلاث جرعات فهم یشکّلون نسبة ثلاثین بالمائة من الأفراد المستهدفین، شخصیاً أعتقد أنّ إحصائیاتنا أعلی من الکثیر من الدول المتقدّمة الأوروبیة أو حتّی أمریکا.

إيران تواجه الموجة السادسة من وباء كورونا، ما توقعاتكم لمستقبل كورونا في البلاد؟

أنتم تعلمون أنّ الخصائص التي تتمیّز بها الموجة الثالثة هي قدرتها علی الإنتشار الواسع. لنفرض في هذه الصالة التي نجلس فیها حالیاً لو وُجد شخص أُصیب بأومیکرون وأنا وأنت لم نضع الکمّامة فمن المؤکّد أنّنا سوف نصاب بالفیروس، ولو حدث في إجتماع أو في ضیافة ان جمیع المشارکین لم یضعوا کمّامات وکان بینهم شخص واحد فقط مصاب بأومیکرون فسوف یصاب الجمیع لا محالة ، لهذا فأنّ انتقال العدوی مرتفع جدّاً ، ونحن کنّا علی علم من أنّ أومیکرون قد ظهر في العالم حوالي الحادي عشر من کانون الأوّل/ دیسمبر من سنة 2021 وبالتحدید في جنوب أفریقیا، وإلی الیوم فقد مرّ شهران تقریباً علی ظهور هذا المتحوّر الذي إنتشر في العالم بسرعة کبیرة جدّاً وغطّی العالم بأسره، في حال أنّه لایوجد فیروس یتمیّز بهذه السرعة ، وفي ایران وصلنا المتحوّر عن طریق المسافرین وانتشر بسرعة أیضاً، تعلمون أنّ التلقیح لایمکن أن یقف أمام المتحوّر الذي یصیب الشخص ، ولکن حینما یرتفع مستوی مقاومة الشخص فأنّ قوّة المتحوّر تقل ، ولحسن الحظ فنحن وعلی الرغم من أنّ المصابین هم في حدود 30 أو 40 ألف فرد، ولکن لأنّ الجمیع لا یقومون بإجراء الإختبار المطلوب، یصاب کثیرون بالمتحوّر في منازلهم ولا یذهبون عند الطبیب ، لهذا أعتقد شخصیاً أنّ المصابین بالمتحوّر الجدید لدینا یتجاوز عددهم المائة ألف مصاب ، إلا أنّ الذین أُدخلوا المستشفیات یصل إلی ألفین أو ألفین وخمسمائة شخص، بینما حالات الوفاة هي أقل من مائة فرد في الوقت الراهن، بالطبع لو وصلت الموجة إلی الذروة وازداد عدد المصابین کثیراً لربّما تصل حالات الوفاة إلی مائة وأربعین أو مائة وخمسین حالة، هذا تحلیلنا وفي المستقبل سوف یزداد إنتشار متحوّر أومیکرون بسرعة عالیة وسوف ینحسر بسرعة أیضاً، نحن نأمل خلال الأسابیع الثلاثة القادمة إنحسار المتحوّر إن شاء الله . موضوع آخر یتعلق بالقیود ، إحدی المشکلات التي تواجهنا تتمثّل في عدد الأفراد الذین لم یتلقوا أيّ جرعة من التلقیح ، ففي بعض المدن یرتفع العدد کثیراً، أکثر المصابین الموجودین في المستشفیات هم من الذین لم یتلقوا أيّ جرعة من التلقیح، بمجرّد أن ظهر أومیکرئن في البلاد قمنا بتشجیع الناس علی تلقي الجرعة الثالثة ، وبالرغم من أنّنا قمنا بتلقیح الجرعة الثالثة منذ شهرین إلا أنّ نسبة الأفراد الذین تلقوها لاتتجاوز الثلاثین بالمائة، لم تکن الحملة موفّقة ، أمّا خلال الاسبوعین أو الأسابیع الثلاثة الأخیرة فقد إرتفعت نسبة الأفراد الذین تلقوا الجرعة الثالثة والسبب أنّ الناس بدأوا یشعرون بخطورة المتحوّر. لو حدث وأن تلقّی الفرد الجرعة الثالثة من التلقیح، فأنّ شدّة المرض تقلّ بنسبة خمسة وثمانین بالمائة، لهذا فأنّ المستقبل هو أن تکتمل عملیة التلقیح لدینا ان شاء الله ویتلقّی أفراد أکثر الجرعة الثالثة وأن نتمکّن من الوصول إلی وضع أفضل خلال الشهرین القادمین.

إيران تنتج اليوم أكثر من ست لقاحات مضادة لكورونا، الى أي مدى اعتمدتوا في ذلك على الطاقات الداخلية في إنتاج هذه اللقاحات؟

إنتاج اللقاح محلي بالکامل، بمعنی أنّ إمکانیات وتسهیلات کثیرة قد خّصّصت، وهذه الإمکانیات والتسهیلات تشبه مصنعاً یمکنه إنتاج کلّ شئ ، بمعنی أنّ هذا المصنع لایستند إلی کورونا فحسب، یوجد مدخل وهذا المدخل فیروس یصل إلی المصنع حیث تضعف قوّته ولاحقاً یمکن أن یدخل الجسم عن طریق التلقیح ، وعلی هذا فنحن لدینا الإستعداد الکامل لأيّ فیروس یظهر في العالم ومن ثمّ یدخل هذا المصنع ویتمّ إنتاج اللقاح اللازم له، کلّ هذه العملیة محلیة ولا حاجة لنا إلی النظر إلی خارج حدودنا ، والحمدلله لدینا مستقبل مشرق فیما یخصّ إنتاج أنواع اللقاحات سواء لکورونا أم لفیروسات أخری.

كيف تتعامل الأنظمة الدولية مع اللقاحات الإيرانية ضد كورونا؟

حسناً للأسف فأنّ المنظمات والمؤسسات العالمیة التي یمکنها أن تغطّي جمیع الدول تفتقد لأيّ دور في هذه التصاریح، وبشکل رئیسي تعود هذه التصاریح أو التراخیص إلی الدول التي تنظر إلی نفسها بأنّها هي التي تحکم العالم، من الطبیعي أن تبیّن اللقاحات المنتجة لدیها أنّها هي الأفضل، لکن علیکم الآن أن تنظروا إلی النتائج، هل حالات الوفاة في أمریکا أکثر أم في ایران؟ إذا کانت حالات الوفاة في أمریکا أکثر فهذا یعني أنّ لقاحاتنا مؤثّرة أکثر ، بالطبع هذا أحد العوامل. عامل آخر یتمثّل في إنخفاض أعداد الذین تلقوا اللقاح وهذا یؤکّد أن التلقیح مؤثر. نحن منحنا التصاریح للقاحاتنا بعد إجراءات صارمة کثیرة وقد مرّت من خلال مراحل متعدّدة من وجهة نظر علمیة، وأنتم تعلمون جیّداً أنّ آیة الله الخامنئي، قائد الثورة حفظه الله، قد تلقی ثلاث جرعات من اللقاح ، والجرعات الثلاث ایرانیة، وإن دلّ هذا الأمر علی شئ فانّما یدلّ علی أنّ الثقة التي یولیها القائد حفظه الله إلی اللقاحات الایرانیة، وهذا الأمر ینطبق أیضاً علی المسؤولین الآخرین في البلاد، وعلی هذا نحن نعتقد بل نؤمن أنّ لقاحاتنا من أفضل اللقاحات ف ولکن للأسف هذه الحالة هي السائدة في العالم وهذه القوی التي تتحکّم في العالم هي نفسها التي تفرض علینا أنواع الحظر الإقتصادي وهي التي لا تسمح بأن تحصل لقاحاتنا علی السمعة في العالم ، ففي النهایة ما یُطرح یتعلق بإظهار القوّة والعضلات ، فحینما تُستخدم لقاحاتنا في دول أخری فأنّ هذا الأمر یُظهر قوّة وطاقة الجمهوریة الإسلامیة في ایران، وهذه القوی المتحکّمة في العالم لا ترید علی الإطلاق أن تری قوّة وطاقة الجمهوریة الإسلامیة في ایران وهي تزید وتنتشر في دول أخری.

لطالما أصر الاميركيون وعموما الغرب على ان منظومة الحظر الأميركية لم تشمل الدواء والمستلزمات الطبية، ما حقيقة هذا الادعاء؟

حسناً، أنا أوجّه لکم سؤالاً الآن، إذا أردتم شراء دواء ما عليك الدفع بالدولار، وهذا الدولار من المفروض أن تدفعه في أحد المصارف، لهذا فأنّ هذا الإدّعاء لیس في محله، فحینما نرید شراء أدویة ولا یمکننا دفع ثمنها علینا أن نبیع نفطنا ونحصل علی عائداته ومن ثمّ نقوم بشراء الأدویة التي نحنا بحاجة إلیها، ألیس کذلك؟ والآن مع أيّ مصرف علینا القیام بهذا العمل/ وأيّ مصرف تجاري یقبل بهذا العمل؟ أو موضوع آخر وهو هل کانت أنواع الحظر الإقتصادي مؤثّرة علی موضوع الدواء؟ الیوم لدینا مرضی السرطان والأمراض المستعصیة لدیهم سلسلة من المشکلات من ضمنها شراء الأدویة الضروریة بعدة أضعاف السعر الحقیقي ، أحد أساب هذه الحالة الحظر الإقتصادي الذي لایسمح بالعملیة أنتسیر بشکل طبیعي.

في ظل الحظر على الدواء والمستلزمات الطبية، هل هناك نقص في الأدوية؟

حسناً، لحسن الحظ فأنّ الحظر الإقتصادي سبّب في تقویتنا ، حینما تغلق جمیع الطرق بوجه أحدهم فسوف یعمل علی تقویة نفسه والإعتماد علی قدراته أکثر من إعتماده علی الخارج، لاحظ معي، بالرغم من أنّ أنواع الحظر الإقتصادي سبّبت الکثیر من الضغوط علی الشعب، لکنّها أدّت إلی تقویتنا ، الیوم نحن ننتج الکثیر من الأدویة والأجهزة الطبّیة محلیاً وهذا الأمر من النقاط الایجابیة التي ظهرت أمامنا. سبعة وتسعون بالمائة من أدویتنا تُنتج داخل البلاد، انظروا إلی العدید من الدول العربیة الجارّة أو الدول غیر العربیة سوف تجدون أدویتنا علی أرفف صیدلیاتها، وشعوب هذه الدول تقبل بالأدویة الایرانیة وترحّب بها.

إيران لديها نسبة ضئيلة في صادرات الدواء الى دول الجوار، هل لديكم خطط لمزيد من التصدير الى دول الجوار ودول المنطقة؟

برنامجنا في الحکومة الشعبیة الحالیة ینصبّ علی الإهتمام الکثیر بالصناعات الدوائیة والعمل علی تقویتها ونرفع مستوی الإنتاج فیها إلی مستوی یمکننا من تصدیر أدویتنا ان شاء الله. نحن لدینا هذه القدرة لتصدیر أدویتنا الایرانیة إلی العدید من الدول. بالطبع حالیاً یتمّ تصدیر قسم صغیر من إنتاجنا، ولکن بعد الإعتماد علی الله وتقویة الصناعات الدوائیة سیکون بإستطاعتنا تصدیر العدید من أدویتنا إلی العدید من الدول.

ما هي برامجكم لإستثمار السياحة الطبية في البلاد؟

طاقاتنا الطبّیة کثیرة جدّاً، وبحمد الله تحت ظل الثورة تمکنا من ایجاد بُنی تحتیة متعدّدة. نحن لدینا حوالي ألف مستشفی أي مائة وخمسین ألف سریر، کما أنّه لدینا القدرة علی تقدیم خدمات طبّیة کثیرة ومتنوّعة، ولکن أن یأتي أفراد من الدول المجاورة لنا ویتلقوا العلاج في الداخل ومن ثمّ یعودوا من حیث أتوا بسهولة فأعتقد أنّ هذه الظاهرة تدلّ علی ضعفنا. تخطیطنا یتمثّل في ایجاد تسهیلات تساعد علی القیام بهذا العمل بسرعة وبسهولة، وأن نقف مانعاً أمام السماسرة الذین یجحفون بحقّ المرضی الأجانب الذین یفدون إلی بلادنا، وأن یحصلوا علی خدمات جیّدة وبأسعار مناسبة ، کلّ ماسبق ذکره من ضمن برامجنا التي سوف نقوم بتنفیذها خلال الأشهر الخمسة أو الستّة ان شاء الله. لکن لانزال نعمل وفقاً للأنظمة السابقة التي لم یطرأ علیها أيّ تغییر، بالطبع في الحدود الأمر یبدو مریحاً أکثر أمّا في مدن کالعاصمة طهران أو مشهد أو اصفهان انشاء الله ستکون فیها أنظمة متقدّمة وحدیثة تمکّن المریض القادم إلی ایران من أن یعرف من بلاده علی وجه التحدید ما الذي یریده وما الذي سیفعله، بإختصار فأنّ السیاحة الصحّیة سوف تبدأ من بلاد المریض القادم إلینا.

نعيش هذه الأيام الذكرى اسنوية الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، كيف تغيرت وتيرة التطور العلمي في البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية؟

لیس هناك وجه للمقارنة علی الإطلاق بین ما کان لدینا والتطوّرات الحاصلة الآن. حسناً، حینما تتوجّهون بالسؤال إلی الأفراد الکبار في السن سوف یجیبوکم براحة تامّة من أنّنا بدأنا نصل إلی أعلی مستوی من الإمکانیات في البلاد بعد أن شهدنا أدنی مستوی منها. بدایة الثورة الإسلامیة المبارکة، بالرغم من أنّ عدد سکان البلاد کان حوالي ثلاثین ملیون نسمة، أمّا الیوم فأنّ هذا العدد قد تضاعف إلی مرّتین ونصف، آنذاك کان لدینا أطبّاء هنود وباکستانیین ، أغلب هؤلاء لم یکونوا أطباء بل کانوا یحملون لیسانس في الطب فقط، لذا کان أفراد شعبنا یضطرّون بسبب إنخفاض مستوی خدماتهم العلاجیة للسفر إلی خارج البلاد من أجل تلقي العلاج، فالخدمات الطبّیة والصحّیة کانت قلیلة. لدینا مؤشّرات مهمّة وهي عالمیة، کان متوسّط العمر المتوّقع یصل إلی 55 سنة فقط، أمّا الیوم فأنّ هذا الأمر قد إرتفع إلی مافوق السبعین سنة أو ستّ وسبعین سنة. کانت حالات الوفاة بین الأمّهات والموالید عالیة جدّاً، أمّا الیوم فانّ المؤشرات قد إنخفضت بصورة ملفتة للنظر. هذه مؤشّرات عالمیة مهمّة ، والیوم لدینا ثلاث وستّین جامعة طبّیة وحوالي عشرین ألف أستاذ جامعي ومائتین وعشرین ألف طالب جامعي في مختلف التخصّصات. کما لدینا جمیع التخصّصات الطبّیة العالمیة مثل البکالوریوس والماجستیر والدکتوراه وتخصّص الزمالة وغیرها. الیوم حینما تسألون أيّ ایراني عن تلقي العلاج لایجیبکم بأنّه سیذهب إلی خارج البلاد من أجل تلقي العلاج. الیوم یبلغ عدد سکان البلاد حوالي ستّة وثمانین ملیون نسمة یتلقون العلاج اللازم داخل البلاد، وکلّ هذا یدلّ علی التقدّم الذي حقّقته الثورة الاسلامیة المبارکة. من نقاط التقدّم لدینا بعد نجاح الثورة الاسلامیة العلوم الطبّیة، والحمدلله وبتوفیق منه جلّ وعلا ومن خلال الدعم والمساندة من قبل الإمام الراحل (ره) وقائد الثورة حفظه الله، نجحنا في الوصول إلی المراکز العالیة ولکن لاتزال أمامنا مساحات للتقدّم أکثر وان شاء الله یمکننا القیام بهذا العمل. وکونکم تتحدّثون من خلال شاشة قناة ناطقة باللغة العربیة نحن نرغب کثیراً في إزالة الحدود بیننا وبین الدول العربیة کما حصل مع الجارّة العراق ، حینما تذهبون إلی أوروبا یقولون لکم أوروبا بلا حدود، أي بإمکانکم الذهاب إلی أيّ مکان في القارة.